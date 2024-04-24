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Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından olan Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Cansız bedeni kızı tarafından bulunan Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı. İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

BİR DÖNEM SPOR BAKANLIĞI YAPTI

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (14)

Hayri:

Gerçekten kimin ne olacağı asla belli değil zamanında popüler gündemde kanlı canlı bir kişilikti o zaman kendisini böyle bir sonun beklediği söylense asla inanmazdı Allah rahmet eylesin bu tip çok örnekler var, kimse kanlı canlı iken bu günleri düşünemiyor doğal olarak

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İbrahim Demirel:

Ölüm de bir nimettir. Kişiye göre, nasıl yaşadığına göre..

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Köfteci Jardel:

Ölüm milyarlarca yıldır var. 3000 yıllık Mitoloji ve masallardan çok daha eski bir olay.

yanıt0
yanıt0
David Steinberger:

Darısı yenilerin başına

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Esma macit:

Bimukabele

yanıt8
yanıt11
yasin yaşaran:

ALLAH rahmet eylesin

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yanıtYanıtla
Martin Sikertel:

Allah rahmet eylesin.

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mardinli yiğit:

bu haliyle yaşadığı evin şatafatına bakın.. her ay emekli maaşı 100 binden fazla alıyordu..

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mardinli yiğit:

vay be bakan'da olsan ölüyorsun demek ki..

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Ayhan Kökemli:

Ana rahminden geldik dünyaya,bir kefenle döndük mezara.Her canlı ölümü tadacaktır.

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