Feyyaz Uçar: "Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız"

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar:

"Serdar Topraktepe, seneye de teknik ekipte yer alacak"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin seneye de teknik ekipte yer alacağını vurgulayarak, "Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Bugün uzun süredir beklediğimiz, özlenen bir galibiyet aldık. İnşallah Beşiktaş'ımız olarak bu performansa devam ederek galibiyet serileri yakalamak istiyoruz. Tabii hala eksikliklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu gibi durumları daha iyi hale getireceğiz. Oyuncularımızın çabası bizi çok mutlu etti. Bu galibiyeti de onlar adına taraftarlarımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.

"Serdar Topraktepe, seneye de teknik ekipte yer alacak"

Serdar Topraktepe'nin bu süreçte tecrübe kazandığını dile getiren Uçar, "Fernando Santos Hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Serdar Hocamız da onunla birlikte çalışma fırsatı yakaladı bu süreçte. Mutlaka öğrendiği bir şeyler vardır. Fernando Santos'un en azından Serdar Topraktepe'nin kariyerinde pozitif bir etkisi olacaktır. Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Biz takımın teknik ekibe bakış açısını daha güvenli hala getirmek istiyoruz. Yeni sezonda neler olacağını bilemeyiz. Hocamızla sezona devam edeceğiz. Bu işler belli de olmaz. Beşiktaş'tan başarı ölçüsünde her şey beklenir. Yeni sezonda Serdar Topraktepe en azından teknik ekibin içerisinde olacağını biliyor, belki birinci belki de ikinci adam olarak. Biz tesislerde bunları sağlamaya çalıştık. Oyuncular arasındaki ilişkiler üzerine çabalarımız oldu. Birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel görüşmeler yaptık. Hem Samet Hoca hem de ben ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Teknik direktör arayışımızı 1-2 hafta içerisinde başlatacağız"

Yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili de konuşan Feyyaz Uçar, "Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50'ye 50 devam ediyoruz. Tabii arayışlarımız olacak ama şu anda önceliğimiz kupa da çıkacağımız maçlarımız olacak. Hoca arayışlarımız olduğu dönemde aynı sorunlarla karşılaştık. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği ve takıma sezon başında başlamak isteyen hocalardan dolayı beklenen cevapları alamadık. Sağ olsun Santos Hocamız bu çağrıya cevap vermişti. Aynı arayasımızı 1-2 hafta içerisinde başkanımız nezdinde yeniden başlatacağız. Teknik adamlar, iyi niyetli olarak göreve geldiklerinde gelecek sezon planlamasını yaparlar. Ama skorlar kötü gittiğinde durum farklı oluyor. Biz de önümüzdeki sezona yeni bir hocayla başlayacağız. Amacımız Beşiktaş'ın teknik taktik anlayışına uygun, rakip sahada baskılı oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, tempolu, dinamik ve mücadeleci bir takım için hoca arayacağız. Birçok hocanın adı geçiyor. Resmi olarak bir görüşmemiz olmadı. Ama görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak" açıklamalarında bulundu.

"Ankaragücü, kupada hak ettiği yerde"

Türkiye Kupası'nda çekişmeli bir yarı final eşleşmesinin olacağını söyleyen Feyyaz Uçar, "Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz. Değerli bir ekip. Yıllardır rekabet içerisindeyiz. Türkiye Kupası'nda hak ettikleri yerdeler. Bizim hedefimiz kupayı alabilmek. Her iki maç da zor olacak. Çünkü özellikle iç sahada oldukça agresif, son derece istekli ve arzulu oynayan bir Ankaragücü var. İki ayaklı eşlemenin ilk maçını deplasmanda oynayacağımız için oradan gol yemeden dönmeyi amaçlayacağız. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Bugün 2-0 yenik olmasına rağmen kendi oyununu oynamaya çalışan bir ekip vardı karşımızda. Güzel bir yarı final eşleşmesi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların durumu hakkında

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Uçar, "Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları, yarınki rejenerasyon idmanı sonrası netlik kazanacak. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine belli olacak ama hepsinin de kupa maçlarında oynamasını istiyoruz. Bugün alt yapımızdan bir oyuncu daha aldık. Fahri de kadrodaydı. Mustafa'yı da biraz oynattık. Beşiktaş, altyapıya çok önem veren bir camiadır. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok gencimiz de bu şansı yakalayacak" dedi.

Maç kadrosundan çıkartılan Umut Meraş hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, "Umut kardeşimiz aslında bugün 11'de başlayacaktı. Hanımı hamile, doğum sancıları başlamış. Yavru kartal hala gelmedi. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Normal bir doğum olacak. O yüzden bizden ayrı kaldı. Emrecan Terzi'ye de bugün ufak bir sakatlığı olmasına rağmen sahada yerini alıp takımdaşlığını gösterdiği için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.