Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu
Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu