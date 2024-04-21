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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat: Teknik direktör arayışımız sürüyor

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve acele etmeyeceklerini söyledi. Arat ayrıca, Türkiye'nin düzenlediği Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve futbol takımının Türkiye Kupası'nda başarılı olacağını ifade etti. Ayrıca, Beşiktaş'ın basketbolda THY Avrupa Ligi hayalini sürdürdüğünü ve kadın hentbol takımı kurma planlarının olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ancak acele etmeyeceklerini söyledi.

Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda da görevi bulunan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016 alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin önemli bir organizasyonu düzenlediğini belirten Arat, şampiyonaya 52 ülkeden 432 sporcunun katıldığını anımsattı.

Gençlerin bu spora daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Arat, Türkiye bu organizasyonu da başarıyla anlatacağını dile getirdi.

"Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek"

Hasan Arat, futbol takımının şu anki durumuyla ilgili gelen bir soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır."

Yapılan transferlerin son maçtaki performansının kendisini mutlu ettiğine dikkati çeken Arat, "Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıç var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar hocanın başarılı olması"

Antrenör çalışmalarıyla ilgili soruya ise Arat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşünün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum."

"Aboubakar'ın kendine geleceğini düşünüyorum"

Arat, Vincent Aboubakar geleceğiyle ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum."

"Beşiktaş'ın basketbolda THY Avrupa Ligi sevdası bitmedi"

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi hayalinin devam ettiğini anlatan Arat, şunları kaydetti:

"Geçen hafta THY Avrupa Ligi CEO'suyla görüştüm. THY Avrupa Ligi için hala bekleme listesindeyiz. Bu sene olmazsa seneye mutlaka olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın basketbolda Avrupa Ligi sevdası bitmedi ve vazgeçmeyecek. Teknik imkanlar olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Şu anda listedeyiz bunu gayet net biliyorum. Biz kendilerine wildcard için hazır olduğumuzu ifade ettik. Erkek basketbol takımımız Avrupa kupasının ucundan döndü. Yakında play-off'lar başlayacak. Erkek basketbol takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca Kadın basketbol takımımızla da gurur duyuyorum. Kupayı almalıydık hakikaten elimizden gitti. Gelecek sene aynı çerçevede kadın basketbolundaki yatırımımıza devam edeceğimi düşünüyorum."

Hasan Arat, dün voleybolda Saliha Şahin'i transfer ettiklerini belirterek, "Saliha'nın gelmesi çok önemli işarettir. Bu benim seçim çalışmamda vardı. İleride kısmet olursa kadın hentbol takımı da kurabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA / Spor

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