- Hasan Arat : " Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat :

"Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz"

"5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda"

"Aboubakar'ın kendine geleceğini düşünüyorum"

"Euroleague için hala bekleme listesindeyiz"

ANTALYA - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek, "Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek" dedi.

Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda da görevi bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Dünya Yürüyüş Şampiyonası için geldiği Antalya EXPO 2016 alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Arat, gençlerin bu spora daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Arat, Türkiye'nin bu organizasyonu başarıyla atlatacağını da dile getirdi.

" Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız"

Beşiktaş Futbol Takımı'nın şu anki durumuyla ilgili konuşan Hasan Arat, "Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken, Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır" ifadelerini kullandı.

"5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda"

Altyapıdan çıkan futbolcuların başarılı performanslar sergilediğini anlatan Arat, "Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıç var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz"

Teknik direktör arayışına devam ettiklerinin altını çizen Başkan Arat, "Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşününün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Aboubakar'ın kendine geleceğini düşünüyorum"

Hasan Arat, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum."

"Euroleague için hala bekleme listesindeyiz"

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Euroleague hayalinin devam ettiğini belirten Arat, "Geçen hafta Eurolegue CEO'suyla görüştüm. Hala bekleme listesindeyiz. Bu sene olmazsa seneye mutlaka olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın basketbolda Avrupa Ligi sevdası bitmedi ve vazgeçmeyecek. Teknik imkanlar olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Şu anda listedeyiz bunu gayet net biliyorum. Biz kendilerine wildcard için hazır olduğumuzu ifade ettik. Erkek basketbol takımımız Avrupa Kupası'nın ucundan döndü. Yakında play-off'lar başlayacak. Erkek basketbol takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca Kadın Basketbol Takımımızla da gurur duyuyorum. Kupayı almalıydık, elimizden gitti. Gelecek sene aynı çerçevede kadın basketbolundaki yatırımımıza devam edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Dün voleybolda milli sporcu Saliha Şahin'i transfer ettiklerinin söyleyen Hasan Arat, "Saliha'nın gelmesi çok önemli işarettir. Bu benim seçim çalışmamda vardı. İleride kısmet olursa kadın hentbol takımı da kurabiliriz" açıklamasını yaptı.