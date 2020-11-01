Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz"

Son dakika haberlerine göre AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.