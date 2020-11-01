Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz"
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz"

01.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:18

Son dakika haberlerine göre AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı. (5)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizlerle beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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