HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: Kurban kolileri hazır, talep arttı

Son dakika haberlerine göre Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban kolileri için talep alınmaya başlandı.

Son dakika haber: Kurban kolileri hazır, talep arttı
03.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:57

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban kolileri için talep alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla göre kurban kolilerine talep artarken 20 kiloluk dananın fiyatı bin 790, kıvırcık koçun ise bin 500 lira olarak açıklandı.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı öncesinde vekaleten kurbanlık paketleri için talep toplamaya başladı. Marketlerden, internet adresinden ve online market uygulamasından sipariş verilebiliyor. Vekaleten, büyükbaş kurbanlık hisse paketi ve kıvırcık koç kurban paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

KURBANLIKLAR BALIKESİR, MALATYA VE AFYON'DAN

Kurban kolilerine olan talebin geçen yıla göre arttığını söyleyen ve bilgi veren CarrefourSA Merter Mağaza Müdürü Şirin Çolakoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olduğu için insanlar kurban çadırlarına gitmek istemiyor. O yüzden geçen yıla göre kurban kolilerine talep attı. Hayvanları, Balıkesir, Malatya ve Afyon'dan seçiyoruz. Hayvanların kesimi din görevlileri, veteriner hekim ve noter eşliğinde yapılıyor" dedi.

DANA BİN 790, KIVIRCIK KOÇ BİN 500 LİRA

Her türlü hijyen önlemini aldıklarını söyleyen Çolakoğlu, "Görevli arkadaşlar, maskeleri mutlaka takıyor. Her vardiya değişiminde ateşleri ölçülüyor. Hayvanları taşıyan araçlarımız da dezenfekte ediliyor. Kurban kolileri bayramın birinci günü akşamında alıcılara teslim edilecek. Teslimler, bayramın diğer günlerinde de devam edecek. Yerli besi danamız 20 kilo ağırlığında bin 790 lira ama müşteri dördüncü gün alırsa 100 liralık bir indirim var. Kıvırcık koçlar ise minimum 18 kilo geliyor fiyatı ise bin 500 lira. Kredi kartına 9 taksit yapıp vade farkı almıyoruz. Kurbana özel kolilerin yanında 20 liralık da gazlı içecek hediye ediyoruz" diye konuştu.

TALEP TOPLANMAYA BAŞLANDI

Kurban kolilerinin hayır kurumlarına da bağışlanabileceğini dile getiren Çolakoğlu, "Şu anda talep topluyoruz. Müşteriler kurban kolilerini alıp hayır kurumlarına da bağışlayabilir, teslimatını yapıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden de sipariş alıyoruz, ücretsiz adrese teslimat sağlıyoruz. İlk gün kesim yapılıyor sonra kurban kolileri mağazalara geliyor ve dağıtıma çıkıyor. Tatilde olup bayramda kolisini teslim alamayanlar için marketlerde muhafaza ediliyor" ifadelerini kullandı.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Veteriner Kekim Onkut Cörüt ise, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, "Kurbanlık alırken hayvanın kurban olarak kesilmeye uygun olup olmadığına dikkat etmek lazım. Bunun için yaşına ve fiziki görünüme bakılıyor. Kesilecek hayvan veteriner hekimlerin kontrolünden geçmiş, sağlık raporları alınmış olmalıdır. Bizde de bu süreçlerden geçip, mağazalarımıza geliyor biz de hijyen kuralları çerçevesinde parçalayıp, paketleyip sahiplerine teslim ediyoruz" dedi.

ALINAN ÖNLEMLERLE KESİM PARÇALAMA VE PAKETLEME YAPILIYOR

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin kurbanlık alırken, keserken ve saklarken uygulanması gerektiğine dikkat çeken Cörüt, "Hayvanın kesildiği, işlendiği ve paketlendiği yere giren bütün personelin ateşini ölçüyoruz. Çalışan kişiler yarım saatte bir ellerini Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu dezenfektan ile temizliyor. Ayrıca içeride sosyal mesafe kurallarına uyuluyor" diye konuştu.

ŞEHİTGAZİ, BEDD, İZEV, TOFD VE ZİÇEV'E KURBAN BAĞIŞI İMKANI

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler – Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı,, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağış olanağı sunuldu. Kurban derileri ise Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.

"DAHA GÜVENLİ OLDUĞU İÇİN ALMAK İSTİYORUM"

Kurban kolileri hakkında bilgi almaya gelen müşteri Mustafa Çiftçi, "Bu yıl kurban kolisi almayı düşünüyorum. O yüzden gelip bakmak istedim. Bütçeme uyarsa alacağım, fiyatları öğrendiği kadarıyla uygun. Daha güvenilir geldiği için kurban kolisine yöneldik" dedi.

Feyza Ayla Turan ise, "Covid-19 nedeniyle kurban pazarına gitmek istemiyorum. Burası da bildiğimiz, güvendiğimiz bir market. O yüzden kurban kolisini buradan almaya geldim. Fiyatlarına bakacağım uygunsa alacağım" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Fransa Başbakanı istifa etti Ekonomi
Fransa Başbakanı istifa etti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara hemşirelere, 'Yarın öleceğim, uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara hemşirelere, "Yarın öleceğim, uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Ekonomi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Ekonomi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Ekonomi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Saruhan Oluç Esra Erdoğan Halife Hafter
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Ege Karar Temmuz Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kurban kolileri hazır, talep arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:44:31. #1.15#
title