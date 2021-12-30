Son dakika haber: Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber: Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kilimi kamuflaj olarak kullanan hırsız, girdiği apartmandan güvenlik kameraları ile bir bisikleti çaldı.

Olay Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle örten hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, içerde bulunan bir bisikleti da alarak kayıplara karıştı.

Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı.

Hırsızsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Son dakika haber: Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada

Son dakika haber: Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada

Son dakika haber: Hırsız tanınmamak için kilimi kamuflaj olarak kulandı... O anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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