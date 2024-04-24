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Viranşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 591,35 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Viranşehir'de emniyet tarafından başarılı operasyon yapıldığını belirtti.

Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için güvenlik birimlerinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Şıldak, 2 evde yapılan aramada 591,35 gram esrar, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Operasyon Şanlıurfa Güvenlik Valilik Gözaltı Suç Politika Güncel Haberler

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