Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak otomobilin lastiğinin patlaması gösterildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Onur İlter idaresindeki 16 ACC 165 plakalı otomobil, Çepni mahallesi yakınlarında iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu takla attı.
Araçta bulunan Gamze İlter (32), Zeynep İlter (13), Sare İlter (6) ve 6 aylık Muhammet Yusuf İlter yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip yönlendirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.