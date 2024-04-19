Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 120 jandarma personeli ile düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve bomba mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla belirlenen 3 adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.