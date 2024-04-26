Şanlıurfa'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA