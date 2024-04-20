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Şanlıurfa'da kaybolan anne ve kızı bulundu

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Şanlıurfa'da psikiyatri hastası olan anne ve 10 yaşındaki kızı, bir cami avlusunda bulundu. Baba, polisten yardım istemişti.

Şanlıurfa'da dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan anne ve kızı bulundu.

Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesinde yaşayan psikiyatri hastası Güler Durmaz (32), dün 10 yaşındaki kızı ile evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ve sağlıklı düşünemediği için can güvenliğinden endişe ettiğini belirten baba Mehmet Durmaz, karakola giderek polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, anne ve kızının bulunması için çalışma başlattı.

Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesindeki bir cami avlusunda oturan anne ve kızı, bir akrabaları tarafından fark edildi. Baba Mehmet Durmaz, haber verilmesi üzerine eşi ve kızının yanına gitti. Durmaz, eşini ve kızını alarak evine döndü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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