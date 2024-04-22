Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Binada bulunan dairede, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. - ŞANLIURFA