Şanlıurfa'da Aile Sağlığı Merkezinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aile sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Siverek 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, işe geldiklerinde 6 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile tıbbi ekipmanların çalındığını fark etti.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları Faruk K. ile Ömer Faruk Y. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 5 bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve tıbbi malzemeler, merkez çalışanlarına teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.