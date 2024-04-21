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Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınama amacıyla 'Gazze'yi Unutma' yürüyüşü düzenlendi. Şube Başkanı Behçet Atilla, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınama amacıyla "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Behçet Atilla, burada yaptığı açıklamada, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 7 aydır tüm insanlığın gözü önünde acımasızca bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Atilla, şunları kaydetti:

"Sözde medeni dünyanın desteği ve himayesiyle bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırımı yapılmadan Gazze'de dünya tarihinin en kanlı, acımasız katliamı yapılıyor. Yüzyıldan beri akla hayale gelebilecek her türlü mezalime maruz kalmış mazlum Filistin halkının yaşadığı acılar, katliamlar, sürgünler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Aylardır soykırımın yaşandığı Gazze'de, insanlık düşmanı katil İsrail, azgın Batılı, Doğulu sömürgeci, kapitalist güç odaklarının desteğiyle dünyanın gözleri önünde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'yi binlerce ton bombayla yerle bir etti."

Atilla, Filistinliler için toplanan yardımların da önümüzdeki günlerde yola çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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