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Şanlıurfa'da öğrenci boğazına kaçan cisimden Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir erkek öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, öğrencinin nefes alamadığını fark ederek Heimlich manevrası yaparak çocuğun nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrenci müdürüne teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Öğrenci yardımından dolayı müdürüne teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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