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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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