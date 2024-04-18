Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR