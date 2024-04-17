Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu, Kızlar İlkokulu ve Ortaokulu'na kırtasiye desteği sağladı

Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, "kardeş okul" olarak seçtikleri Kızlar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek kırtasiye desteğinde bulundu.

Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu ve öğrencileri, "Paylaştıkça çoğalırız" sloganı ile kardeş okul olarak seçtikleri Kızlar ilkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, kitap, defter, kalem, silgi, açacak gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Sarraoğlu, bu tür projelerin güçlü bir eğitim ailesi oluşturmak adına öncü olacağını düşündüğünü belirterek, sürecin devamında öğrenci yararına yapılacak çeşitli projelerle eğitime destek olacaklarını kaydetti.

Kızlar Ortaokulu Müdürü Sabri Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü ve öğrencilerine teşekkür etti.