Üye Girişi
Haberler

Göbeklitepe'de Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sıra gecesi düzenlendi. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun icra ettiği etkinlikte, ziyaretçiler türkülere eşlik edip halay çekti.

Şanlıurfa'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de sıra gecesi etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde program düzenlendi.

Bu kapsamda "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, ören yerindeki amfi tiyatroda sıra gecesi etkinliği icra etti.

Tarihi mekanı gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, ekibin söylediği türkülere eşlik edip halay çekti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Turizm Haftası Göbeklitepe Şanlıurfa Unesco Dünya Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta Sonu Kafeler Boykot Ediliyor: Sosyal Medyada Başlatılan Boykotun Sebepleri Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title