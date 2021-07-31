Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan: "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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