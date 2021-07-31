Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

(2)

Erdoğan: "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan