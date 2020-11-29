Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

29.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:00

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Tahsin Şahin (78), Mahkeme Mahallesi'nde traktörüyle tarla sürerken sulama kanalını aşarak yan tarlaya geçti. Bu sırada traktörden düşen Şahin, olay yerinde öldü.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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