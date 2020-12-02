Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı

02.12.2020 05:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 05:36
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Ankaralılar yola çıktı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 05.00'de sona erdi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 05.00'de sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle Ankaralılar araçlarıyla işe gitmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan yeni kararlar kapsamında, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'de sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Ankaralılar işlerine gitmek için yola çıkarken polis ekipleri de kontrol noktalarında yaptıkları işaretlemeleri kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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