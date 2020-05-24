Sokağa çıkma iznini çiçek ve ağaçların bakımı için kullanıyor
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Sokağa çıkma iznini çiçek ve ağaçların bakımı için kullanıyor

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubunda bulunan İbrahim Uçar, dışarıya çıkma izni verildiği günlerde, cami bahçesine diktiği çiçek ve meyve ağaçlarıyla ilgileniyor.

Sokağa çıkma iznini çiçek ve ağaçların bakımı için kullanıyor
24.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:17

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubunda bulunan İbrahim Uçar, dışarıya çıkma izni verildiği günlerde, cami bahçesine diktiği çiçek ve meyve ağaçlarıyla ilgileniyor.

Bodrum ilçesinin Kumbahçe mahallesinde yaşamını sürdüren ve bir yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk sahibi 83 yaşındaki Uçar, Kovid-19 sürecinde tedbirlere uyuyor.

Kendi yaş grubu için sokağa çıkma izin verildiğinde, soluğu, İskele Meydanı'ndaki 300 yıllık Bodrum Merkez Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde alan Uçar, yaklaşık beş yıl önce caminin bahçesine diktiği çiçek ve çeşitli meyve ağaçlarıyla ilgileniyor.

Cami bahçesinde huzur bulduğunu aktaran Uçar, her bir çiçek ve ağaca özenle bakıyor.

İnsanlara daha fazla faydalı olmak istiyor

Şiir kitabı da bulanan Uçar, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır cuma namazlarını bu camide kıldığını söyledi.

Ağaç dikmeye çok hevesli ve meraklı olduğunu belirten Uçar, "Cami bahçesine diktiğim limon, kayısı, erik, portakal ve ayva ağaçları meyve vermeye başladı. Diktiğim güller, çiçekler var. Onlarla ilgileniyorum. Boş olduğum da direkt camiye gelirim. Daha fazla ağaç dikmek, insanlara daha fazla faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

Bodrum'u ve cami cemaatini çok sevdiğini ifade eden Uçar, ilçede yaşamanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini anlattı.

Caminin bahçesini şenlendirdi

Caminin müezzini Erol Bulca da İbrahim Uçar'ın kendisini adeta camiye adadığını dile getirdi.

Uçar'ın cami ve doğa aşığı olduğunu anlatan Bulca, "İbrahim amca caminin bahçesini, diktiği çiçek ve meyvelerle şenlendirdi. İzin hakkını camimizin bahçesinde geçiriyor. Meyveleriyle konuşuyor, sohbet ediyor. Onların eksiklerini kontrol ediyor, yapraklarını temizliyor, suluyor." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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