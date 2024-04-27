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Bodrum'da Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Start Aldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı. Şampiyona, Bodrum ve Milas bölgelerinde iki gün boyunca gerçekleşecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada heyecan, Bodrum'da başlayacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayan organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı protokol üyeleri seremonide yer aldı.

Meydandan tek tek çıkış yapan araçlar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Şampiyona, 28 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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