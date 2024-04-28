Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı 'Star Legend' isimli kruvaziyer geldi. Gemide çoğu ABD'li 230 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Yolcular turistik ilçeyi gezdikten sonra Kuşadası'na hareket edecek.
Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Santorini Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 230 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.
Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyen turistler alışveriş yaptı, bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahilde güneşlendi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.