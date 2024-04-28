Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağını, Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull Sporcusu Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi kazandı.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve iki gün süren şampiyona Milas ve Bodrum ilçesinde belirlenen parkurlarda yapıldı.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonaya Türkiye ile Fransa, İtalya, Letonya ve Rusya'dan 64 otomobilde 128 kadın ve erkek yarışçı mücadele etti.

Pilotlar, yeşille mavinin iç içe geçtiği Bodrum'un Çamlık, Alazeytin ve Etrim rotalarında yarıştı. Çok sayıda yarış sever de şampiyonayı çocuklarıyla birlikte belirlenen güvenli alanlardan takip etti.

Üç gün süren yarışların genel klasman birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye takımından Red Bull Sporcusu Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi elde ederken, GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ikinci, Parkur Racing takımından Kerem Kazaz-Corenitn Slyverstre ekibi ise üçüncü sırayı aldı.

Ayrıca Jandarma 185. Yıl özel etabında en iyi zamanı yapan Türkkan-Albayrak, jandarma özel ödülünü de kazanırken, ekip aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi oldu.

Pilotlara, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Engin Başol ve Seha Ergene ile sponsor firma yetkilileri tarafından Be Premium Bodrum Hotel önünde düzenlenen törenle ödülleri verildi.