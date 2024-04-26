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Bodrum'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddede seyreden otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki otomobilde 100 bin TL hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddede seyreden otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki otomobilde 100 bin TL hasar oluştu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden ve plakasıyla sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, caddede park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücü bir an bile durmayıp kaza yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karakola giderek şikayetçi olan park halindeki otomobilin sahibi Sinan Değirmen, "Çarpan kişi henüz tespit edilemedi. Aracımın kapıları, kaportası, jantları, camları hep hasarlı. Servise götürdüm, 100 bin TL masraf çıktı. Çarpan şahıs büyük ihtimalle alkollüydü. Bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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