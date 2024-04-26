Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TGC Nusret Müze Gemisi, Kuşadası'nda ziyarete açıldı. Kuşadası Limanı'na yanaşan gemiyi ziyarete gelen öğrenciler de tarihi gezerek öğrendi.

1. Dünya Savaşı'nda boğaza döşediği mayınlarla Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, Kuşadası'nda ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası Limanı'na demirleyen müze gemiyi gezen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Görevliler, dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanının izlerini içinde barındıran TGC Nusret Müze Gemisi'ni gezenlere geminin tarihçesini dair bilgiler aktardı. Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından ise geminin önünde konseri verildi. Her yaştan ziyaretçinin ilgiyle gezdiği geminin bir sonraki rotası ise 28 Nisan Pazar günü Bodrum Limanı olacak.

Tarihe şahitlik ettiği için mutluluğunu dile getiren ziyaretçiler, "Gezerken çok duygulandık. Hem gerçekten gurur duyduk. Kahraman şehitlerimizi saygıyla yad ettik. Minnettarız" dediler. - AYDIN