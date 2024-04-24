Üye Girişi
Haberler

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 1102 jandarma personeli görev yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris-Bodrum etabında düzenlenen 4. etapta 892 noktada 1102 jandarma personeli görev aldı. Turda 168 sporcu yer aldı ve güzergahta önlemler alındı.

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137,9 kilometre uzunluğundaki Marmaris- Bodrum etabındaki 892 noktada 1102 jandarma personeli görev yaptı.

Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etaba, 168 sporcu katıldı.

Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayıp Konacık Mahallesi'ndeki Avenue Bodrum AVM'nin önünde son bulan turda geçiş güzergahındaki 892 noktada önlem alındı.

Bu noktalarda 1102 jandarma personeli güvenlik önlemi alırken havadan da jandarmaya ait helikopter yol güzergahındaki önlemleri denetledi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris Jandarma Türkiye Bodrum Güvenlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Damla kimdir? Peki, Survivor Damla kaç yaşında, nereli? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! TS Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Survivor Damla elendi mi? Survivor Damla gitti mi 24 Nisan 2024? Trabzonspor Karagümrük maçı CANLI izle! 24 Nisan TS Karagümrük ZTK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? OKC Thunder NO Pelicans NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 25 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024? Survivor kim elendi? 24 Nisan Çarşamba Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var? #129300 Kaç öğretmen atanacak? Atanacak öğretmen sayısı belli oldu mu? Bakan Tekin duyurdu Survivor kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title