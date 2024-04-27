Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum'da Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı başladı.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek şampiyonanın ilk gün yarışı Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda yapıldı.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonaya Türkiye ile Fransa, İtalya, Letonya ve Rusya'dan 64 otomobilde 128 yarışçı mücadele ediyor.

Yarışlar yarın Bodrum'un Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarının ardından Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.