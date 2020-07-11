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Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
11.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:47

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Kaynak: Hürriyet

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