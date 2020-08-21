Sivaslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dev ekrandan takip etti Sivaslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dev ekrandan takip ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini, Sivaslılar dev ekrandan izledi.

Sivaslılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dev ekrandan takip etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini, Sivaslılar dev ekrandan izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Sivas'taki vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ilgiyle izlerken, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi, kentte alkışlarla karşılandı.

'ÜLKEMİZ ADINA NE MUTLU'

Müjdenin doğa lgaz olduğunu tahmin ettiğini belirten Resul Şahin, "Zaten bilinen bir şeydi. Şimdi çıktı. Allah'a çok şükür. Ülkemiz adına ne mutlu" dedi. Abdulvahap Yıldırım ise, "Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olsun. Beklediğimiz bir olaydı. İnşallah ülkemiz bu müjde ile uçacak ve hak ettiği yerlere gelecek" diye konuştu.

Cebrail Keleş', "İnşallah 2023'ü göreceğiz. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA