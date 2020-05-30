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Sinop zeytini canlanıyor

Yüzyıllar önce Sinop ekonomisine büyük katkı sağlayan 'Sinop zeytini'nin tekrar üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Sinop zeytini canlanıyor
30.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:16

Yüzyıllar önce Sinop ekonomisine büyük katkı sağlayan 'Sinop zeytini'nin tekrar üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Antik dönemlerden itibaren tarih boyunca zeytinciliğin önemli merkezlerinden olan Sinop'ta, yöreye has ilaç yapımında dahi kullanılan şifa kaynağı zeytin türü şimdilerde yok olmak üzere. Bölgenin önemli değerlerinden olan Sinop zeytininin tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Sinop'ta zeytin ağaçlarının yoğunluğu nedeniyle 'Zeytinli' ismi verilen bir mahallede de bulunuyor.

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği, Sinop Belediyesi ve akademisyenler bir araya gelerek ortak bir çalışmaya imza attılar.

İlk olarak Sinop zeytinin tarihçesi araştırıldı. Daha sonra kentteki asırlık zeytin ağaçlarına ulaşıldı. Asırlık zeytinlerden alınan kalemlerin aşısı yapıldı. İlerde zeytinin ticaretinin yapılması amaçlanıyor.

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği Başkanı (BİLKE) Ayşe Yaşar Sarıkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel bir projede 3 paydaş buluştuk. İlk ayağında akademik alanda çok önemli bir ayrıntı. Uluslararası tıp kongresinde Sinop zeytini tanıtıldı. Neden tıp kongresi. Sinop zeytinyağı antik çağlardan eski dönemlerden çok çok eski dönemlerden kalan bir yerel değerlendirmelerimizden. Eski dönemlerde kayıtlardan, evraklardan hepsini derledik, topladık. Akademisyenlerimiz bunun tanıtımını yaptılar. Amforalarla, tombul amforalar vardır, çok büyük. O tombul amforalarla Sinop zeytinyağı ihraç edilirmiş dünyaya. Ki o zaman Sinop dünya ticaret merkeziymiş. Dünya ticaret merkezi olduğu dönemlerde zeytin ve zeytinciliğin, zeytinyağının ihraç edilmesi, uygulanması buradan gelen, yerleşen, konan, göçen tüm uygarlıkların izlerinin olduğunu gösteriyor. Yok olduğu için biz bu projeyi başlattık. Sinop'ta bu gördüğümüz alan evler, araziler bu büyük alan denizden yukarı baktığınızda hepsi zeytinlikti. Yani bu eski çağlardan gelen gelenek. Yani Sinop Karadeniz içinde ve Karadeniz'de sahili en uzun olan il biliyorsunuz. Sahil en uzun olması sebebiyle her kenarında zeytin yok. İnanın güneyi bakan yamacında zeytin oluyor. Şimdi bunun kaybolması, yok olması bizi harekete geçirdi. 3 ortak, paydaş birleştik. Bu sorunu günümüze taşımak ve bu problemi çözmek için yola çıktık. Akademik olarak uluslararası platformda tanıtıldı. Sinop zeytinyağının tıp alanında nelerde kullanıldığı, çok kullanılmış ve bu dünyaca da meşhurmuş. Sinop zeytini özellikle yağ çıkarılan küçük zeytin. Tıpta çok kullanılmış. O nedenle bunların yaşatılması için hep birlikte hareket ettik. İlk yapacağımız neydi. Eski çağlardan kalan zeytinleri bulmaktı. Onun için alan araştırılması yapıldı. Alan araştırılması sonucu zeytinler tespit edildi. Yerel yetiştirici, eski zeytin sahiplerini bulduk. Dernekte buluşturduk akademisyenlerimizle. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Zeytinin tarihini anladık yani. Yakın tarihte neler yapıldığını, yakın tarihte zeytin yağı nasıl yapıldığını, zeytinlerin kaç çeşit olduğunu. Sonra bunların halka duyurulması, halkın buna sahip çıkması" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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