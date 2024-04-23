Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop İstiklal İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program okul müdürü Yasin Sakallı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Program, daha sonra öğrencilerin çeşitli dans gösterileri, potpori, halk oyunları gösterisi ve koreografilerle devam etti. Öğrencilerin yaptığı gösteriler izleyiciler tarafından tam not aldı. - SİNOP