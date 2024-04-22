Sinop'ta Kuzey Şeritli Semenderi Görüntülendi

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta, Kuzey Şeritli Semenderi doğal yaşam alanında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri biyoçeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde Sinop'ta kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) görüntüledi.

Sinop'un Erfelek İlçesindeki Tatlıca Şelalelerinde görüntülenen Kuzey Şeritli Semenderi kameralara yansıdı. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste'ye göre "Neredeyse tehdit altında" ki türler arasında yer alan Kuzey Şeritli Semenderi, Ommatotriton cinsine bağlı bir hayvan türü olup, uzunluğu 14-19 cm arasında oluyor. Yaygın olarak; Türkiye'nin kuzeyinde, Ermenistan'ın kuzeybatısında, Gürcistan ve Rusya'nın güneyinde görülüyor. İsmini, ön ve arka bacaklar arasında ki gümüşi şeritten alıyor.