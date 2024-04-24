Mali Müşavirlerin Talepleri Hayata Geçirilmeli

Sinop Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Ahmet Mahmut Buruk, mali müşavirlerin işlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmesi için haklı taleplerinin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Buruk, oda üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin geleceğe yönelik planlama yapmak için bazı verilere ihtiyacı olduğunu ancak verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin sağlıklı çalışmasının önem taşıdığını anlattı.

Mali müşavirlerin sırtındaki yükün artık dayanılmaz boyuta ulaştığını ifade eden Buruk, meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün arttığını, bu beyan ve bildirimlerin içeriklerinin de zorlaştığını dile getirdi.

Mali müşavirlerin neredeyse 7 gün 24 saat ofislerde çalıştıklarını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktarıldı. İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla paylaşılmasını talep ediyoruz. Bizler, devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek grubuyuz ancak hiçbir kamu gücünün bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. Dolayısıyla mali müşavirin işlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz."