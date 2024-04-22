Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanın baca kısmında hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
İlçe merkezi, Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonrası apartmanın baca kısmında hasar oluştu.