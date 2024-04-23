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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 83 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Ayancık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop'ta 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayancık ilçesinde 1 adreste yapılan aramada, 83 gram kubar esrar ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayancık Sinop Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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