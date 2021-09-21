Sergen Yalçın'ın tercihi herkesi şaşırttı! İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'ın tercihi herkesi şaşırttı! İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

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Sergen Yalçın'ın tercihi herkesi şaşırttı! İşte Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sergen Yalçın bu maçta Oğuzhan Özyakup'u ilk 11'de başlatarak büyük bir sürprize imza attı. Siyah-beyazlıların defans hattında ise Vida'nın yokluğunda Welinton-Montero ikilisi görev yapacak.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'de henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar 2 farklı geriden gelip kazandığı Antalyaspor maçının ardından bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'a konuk olacak Adana Demirspor'da; David Akintola, Younes Belhanda ve Birkir Bjarnason, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Gökhan İnler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Akdeniz ekibinde Jonas Svensson da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek bugün sarı kart görürse Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Sinan, Ezeh, Assombalonga.

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