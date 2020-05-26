Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve ölüm sayılarının düşüşe geçtiği salgınla ilgili yeni yol haritasını açıkladı. Koca, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
26.05.2020 06:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 07:02

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Türkiye'de bayramdan sonra uygulanacak koronavirüs tedbirleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

BAYRAMDAN SONRA NORMALLEŞME PLANININ İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Türkiye'deki koronavirüs salgınında dört aşamalı normalleşme planının birinci aşama 11 Mayıs'ta başlamış; pazar yerleri, AVM'ler, kuaförler ve güzellik salonları açılmıştı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Bayramdan sonra normalleşme takviminin ikinci aşamasına geçeceğimiz süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramdan sonra alınacak tedbirlerin önceki tedbirlere göre daha yumuşak olacağını söyledi.

KOCA: TEDBİRLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, 'Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 29 CAN KAYBI

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 29 hasta hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19 hastası bin 321 kişininse iyileştiği bildirildi. Salgının başlangıcından bu yana toplam can kaybı sayısı 4 bin 369'a, toplam vaka sayısıysa 157 bin 814'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazartesi günü sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir."

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