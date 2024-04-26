Bakan Bak ve TBF'den İsrail temsilcisinden tehdit alan Ergin Ataman'a tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İsrail temsilcisinden tehdit alan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a destek verdi.

"HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin Ataman'a destek verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen tehdidi kınadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bak, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

TBF'den yapılan açıklamada ise, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" demişti.