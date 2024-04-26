Afyonkarahisar'da Çocuk Pornografisi Operasyonu: Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden 'çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokan, depolayarak, yayıp, çoğaltan' şahıs polis tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler X platformu üzerinden A.Ç,isimli bir şahsın, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yayıp çoğalttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı çok sayıda dijital materyalle yakalayarak, gözaltına aldı. Ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda çocuk pornografisi içerikli veri tespit edildiği bildirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR