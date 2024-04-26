Web3 Devi Yuga Labs, Won Kim'le Güçlerini Birleştiriyor

Web3 sektörünün devi Yuga Labs, deneyimli pazarlama uzmanı Won Kim'i Marka Ortaklıkları Başkanı olarak bünyesine katıyor. Kim, daha önce kendi kurduğu Bored Room Ventures'taki başarısını artık Yuga Labs çatısı altında sürdürecek.

Web3 Çağında Yenilikçi İş Birlikleri Yuga Labs ve Won Kim ile Şekilleniyor

Web3 dünyasının öncü markalarından Yuga Labs, marka ortaklıkları konusunda tecrübeli bir isim olan Won Kim'i kadrosuna kattı. Kim, bu alanda Brand Partnerships President (Marka Ortaklıkları Başkanı) olarak görev yapacak.

Won Kim, kendi kurduğu Web3 danışmanlık ajansı ve NFT fonu olan Bored Room Ventures'tan sonra Yuga Labs bünyesine katıldı. Yeni görevi, marka iş birliklerinin yanı sıra sosyal medya ve oyun sektöründeki trendleri izlemek ve Yuga Labs'ın üst düzey yönetimi ile iş geliştirme stratejileri üzerinde çalışmak olacak.

Won Kim, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Marka Ortaklıkları Başkanı olarak amacım, marka bilinirliğini ve etkileşimini artırmanın ötesine geçerek, Blockchain üzerinde kültürel yapılar oluşturacak etkili iş birlikleri geliştirmek." dedi. Kim açıklamasında ayrıca, "Web3 yolculuğumda yaşadığım tüm deneyimler, beni buraya getirdi ve bu alanı şekillendirmeye devam etmek için Yuga Labs'den daha uygun bir yer düşünemiyorum. Bu görev, işten çok daha fazlasını ifade ediyor; topluluk ve inovasyonla ilerleme hedefimizi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Bored Room Ventures'taki kurucu ortaklık görevinden ayrıldıktan sonra Kim, bu kuruluşun büyümesine yönelik "güvenilir ortaklarla" iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Kim, daha önce FiveStone marka ajansında başkanlık, Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post'un Kuzey Amerika pazarlama direktörlüğü, haber platformu Digg'de ortaklıklar ve gelirler yöneticiliği ve spor kanalı ESPN'de marka pazarlama stratejisti olarak görev yapmıştı.

Yuga Labs, Mart 2023'te metaverse'de dijital ve fiziksel sınırları aşacak şekilde İtalyan lüks moda markası Gucci ile iş birliği yapmıştı. Şirket, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, CryptoPunks, Meebits, 10KTF, Twelvefold ve Moonbirds gibi popüler Web3 varlıklarının da sahibi.