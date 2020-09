Şafak vakti zehir tacirlerine film gibi operasyon kamerada Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen ve özel harekat polislerinin de destek verdiği 45 ekip ve 203 polisin katıldığı şafak vaktindeki zehir tacirlerine yönelik film sahnelerini aratmayacak operasyonda 14 gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah il merkezinde ve Terme ilçesinde 45 ekip ve 203 polisin katılımı ile çok sayıda adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi.

Film sahnelerinin aratmayacak operasyonda polis ekipleri dronelerden de destek aldı. Sabaha karşı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan 45 ayrı ekip ve 203 polis Samsun merkezdeki adreslere ve ilçedeki operasyon yapılacak noktalara hareket ettiler. Silahlarını kuşanıp kalkanlarını ellerine alıp operasyona destek veren Özel harekat polisleri ve narkotik polisi operasyonda zehir tacirlerine nefes aldırılmadı. Uykularında yakalanan zehir tacirleri karşılarında özel harekat polislerini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Evlerde uyuşturucunun saklanması ihtimali düşünülen her yer narkotik polisi tarafından didik dedik arandı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı ve film sahnelerini aratmadı.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 2 kilo 9 gram bonzai, 63.65 gram esrar maddesi, 0.52 gram skunk maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 43.65 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarar 3 adet bong aparat, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 990 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA