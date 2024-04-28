Samsun Bafra'da Narkotik ve Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç olaylarının önlenmesine yönelik olarak ilçe merkezinde park, açık iş yeri, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda birçok kişiye GBT sorgulaması yapıldı ve trafik denetlemeleri gerçekleştirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan park, açık iş yeri cadde ve sokak üzerinde, suç olaylarının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.
Yapılan uygulamalarda, iki açık iş yeri, 3 park kontrol edildi.
Ekipler, asayiş yönünden 188 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, 3 yoklama kaçağını yakaladı.
Trafik denetlemelerinde ise 41 araç incelendi, 3 araca 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş ve trafik uygulamalarının farklı yer ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.