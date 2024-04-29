Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 haftada yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 154 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında 154 şüpheli yakalandı.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.

137 şüpheliye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 160 kilo skank -esrar türevleri, 4 kilo kokain maddesi, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi, çok sayıda sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılmak üzere 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 bin TL el geçirildi. - DİYARBAKIR