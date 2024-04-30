Üye Girişi
Haberler

Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kente yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kargo şirketinde yaptıkları aramada, meyve şekeri kutusunda paketler halinde 202 gram reçine esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Kargonun alıcısı R.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kente yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kargo şirketinde yaptıkları aramada, meyve şekeri kutusunda paketler halinde 202 gram reçine esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Kargonun alıcısı R.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Artvin Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title