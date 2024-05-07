Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeleri, sentetik ecza maddeleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 14 olarak belirlendi.
Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin 01-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 43 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 563,66 gram çeşitli uyuşturucu madde, 35 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 14'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan 8 şahıs de ekiplerce yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE