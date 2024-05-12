Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BİNGÖL - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan operasyonda toplam 14 kilo 500 gram skunk maddesi ve 6,65 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.